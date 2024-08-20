إجازة المولد النبوى الأبرز.. تفاصيل الإجازات المرتقبة حتى نهاية 2024

كتب ـ محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .

وفيما يلى موعد الإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام الميلادى 2024 :



- الإثنين 16 سبتمبر

المولد النبوي الشريف

- الأحد 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه رابح إنه وفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالي 1446 ستكون يوم 4 سبتمبر المقبل وعدته 30 يوما، وبذلك يكون المولد النبوي الشريف يوم 15 سبتمبر .