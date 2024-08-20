اليوم السابع
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أستاذ اقتصاديات صحة: لدينا 3 مستويات للحماية من جدرى القرود

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 07:24 م
أستاذ اقتصاديات صحة: لدينا 3 مستويات للحماية من جدرى القرود الدكتور إسلام عنان
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور إسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه بعد ظهور كورونا بدأ الاهتمام بالأوبئة ومحاولة مواجهتها، والعالم يمر كل عام بـ20 موجة من الفيروسات المختلفة.

وأضاف إسلام عنان خلال لقاء ببرنامج "الساعة 6"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن جدرى القرود ليس بجديد حيث نرى منذ 10 سنوات موجات جديدة بالكونغو الديمقراطية كل عام، لافتا إلى أنه لدينا نوعين من جدرى القرود 1 و2، موضحا أن 2 بسيط، ولكن 1 خطير.

تابع:"جدرى القرود 1 خطير ومتحور عن السابق وانتشاره أسرع، والنسخة الحالية أشد قسوة، ولدينا 3 مستويات للحماية من جدرى القرود، وهى المستوى العالمى بإعطاء لقاحات لأفريقيا حتى لا ينتشر الفيروس حيث تحتاج لـ10 ملايين جرعة لقاح، ولم يصل حتى الأن غلا 200 ألف، وثانى شئ مراقبة المسافرين من الأماكن التى بها فيروس ورصد درجات الحرارة لهؤلاء الأشخاص، أما المستوى الثالث سوائل الجهاز التنفسى.







انتشار الأوبئة

كورونا

الفيروسات

جدرى القرود

قناة الحياة

برنامج الساعة 6




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