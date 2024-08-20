أجمل 3 أماكن سياحية فى أسوان يمكن زيارتها خلال الصيف.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

"نفسك تزور أسوان بس خايف من الصيف والحر لكن هندلك على 5 أماكن تقدر تستمتع فيهم خلال فترة الصيف جنوب مصر"، ويقدم "اليوم السابع" خريطة لأفضل 3 أماكن سياحية يمكن زيارتها والاستمتاع بها فى محافظة أسوان خلال فصل الصيف ورغم الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة.

الكروز النيلى

الكروز النيلى أو البواخر السياحية هى واحدة من أفضل الرحلات الممتعة سواء فى فصل الشتاء أو فى فصل الصيف أيضاً فى أسوان، نظراً لما تمتع به هذه الفنادق العائمة من غرف مكيفة وإطلالة مميزة على النيل بجانب تحركها على المزارات السياحية والأثرية طوال الرحلة ما بين أسوان والأقصر.

جزيرة بربر

هى جزيرة فى النيل بمدينة أسوان يزورها الكثير من الناس أجانب ومصريين، خاصة فى فصل الصيف أيضاً لأنها تتحول إلى شواطئ يمكن السباحة فى النيل بهذه المنطقة بحواجز وطرق لحماية المترددين عليها، بجانب إضافة ألعاب ترفيهية مائية وكافيهات ومطاعم فى هذه الجزيرة.

متحف النوبة

متحف النوبة من الأماكن السياحية التابعة لصندوق إنقاذ آثار النوبة بوزارة السياحة والآثار، والمتحف يحكى تاريخ الحضارة النوبية ويضم عدداً من القطع الأثرية التى تعكس تاريخ مصر القديم والحديث لأهل النوبة، والمكان عبارة عن قاعات تحت الأرض فى مبنى المتحف ومزود بمكيفات مركزية لا تشعر فى داخله بدرجات الحرارة المرتفعة خارجه.



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