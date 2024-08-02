21 قرية وثروات معدنية متنوعة.. تعرف على مدينة الحسنة بوسط سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

تعد مدينة الحسنة إحدى مراكز محافظة شمال سيناء، وتقع في منطقة وسط سيناء. يعود اسمها القديم إلى بئر الحسنة، ويعتمد سكانها بشكل رئيسي على الرعي وبعض الزراعات المحدودة.

تشير بيانات مركز معلومات محافظة شمال سيناء إلى أن قرى مركز الحسنة بوسط سيناء وصلت إلى 21 قرية وهي: "الجدي، الحمة، الجفجافة، الريسان، الغرقدة، المغارة، المفارق، المنجم، بغداد، قرية، المليز، وادي العمرو، الكيلو 64 (الوفاء)، القسيمة، المغفر، المقضبة، المنبطح، أم قطف، أم شيحان، بئر بدا، وعرب بلي". وبلغ عدد السكان التقديري لعام 2021 حوالي 22,680 نسمة.

تشتهر مدينة الحسنة بعدة معالم بارزة، منها فحم المغارة، سد الروافعه، عين القصيمة وواحتها الطبيعية، عين قديس، محاجر الزلط والتربة الزلطية، محاجر الرخام في جبل يلق، ممر الختمية وممر الجدي، منطقة المليز، مصنع أسمنت سيناء، ومنطقة الصناعات الثقيلة بقرية بغداد، ومنفذ العوجة.

تواصل الدولة جهودها لتقديم الخدمات المتنوعة داخل قرى ومدينة الحسنة والتجمعات التابعة لها. وقد شهد مركز الحسنة تنفيذ مشروعات عدة، منها تشغيل مقر جراجات ومخازن خاصة بمجلس مدينة الحسنة، الذي يضم 10 مخازن و5 جراجات ومبنى إداري ومنظومة إطفاء ومراقبة على مساحة 3400 متر مربع، وبتكلفة إنشاء وتجهيز بلغت 8 ملايين جنيه. كما أقيم تجمع النوافعة ضمن سلسلة التجمعات التنموية في وسط سيناء، والذي يضم 15 بئر مياه تخدم 55 أسرة، وتم توفير وحدات سكنية لكل أسرة، إضافة إلى مقرات الخدمات الحكومية مثل مدرسة تعليم أساسي، مسجد، وحدة صحية، مركز شباب، وسوق. وتم توفير مصادر المياه من خلال محطة رفع ومحطة تحلية، بالإضافة إلى تجهيز وحدات استراحة للإدارة التعليمية للمعلمين.

تم بناء مدرسة ثانوية وأخرى صناعية في مدينة الحسنة، ومدرسة تعليم أساسي في قرية المنجم، وإنشاء 25 وحدة سكنية جديدة بالحسنة. كما تم إنشاء وتسليم قرية متكاملة المنشآت للسكان في "الجوفة"، التي تضم 100 منزل بدوي بمساحة 200 متر للوحدة، حيث تبلغ مساحة المنزل 118 متر مربع وملحق به حوش بمساحة 82 متر مربع. يتكون المنزل من 3 غرف وصالة ومضيفتين رجالي ونسائي ودورتين مياه ومطبخ، وتم فرشه بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية وتسليمه للأهالي.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء بئر جوفي بعمق 1267 متر، ومحطة معالجة مياه بقدرة 250 متر مكعب في اليوم، ومحطة تحلية مياه بقدرة 100 متر مكعب في اليوم، وخزان أرضي بسعة 100 متر مكعب، وخزان علوي بسعة 75 متر مكعب، وغرفة محولات وغرفة مولد وغرفة طلمبات وسور حماية. بلغت تكلفة إنشاء بئر المياه ومحطة التحلية 18.518 مليون جنيه، وتم توصيل التيار الكهربائي وإنارة الموقع العام لـ 100 منزل بدوي والخدمات بتكاليف إجمالية 5.639 مليون جنيه، وإنشاء طرق داخلية بطول 6 كيلومترات وشبكة صرف صحي بطول 3.69 كيلومترات بتكلفة إجمالية 18.472 مليون جنيه.

كما تم إنشاء وحدة صحية تتكون من مبنى رئيسي على مساحة 450 متر مكعب، يضم طابقين يحتويان على مخزن، دورتين مياه، معمل تحاليل، إسعافات أولية، تسجيل بيانات، استقبال، أرشيف، عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، وصيدلية. ويضم الطابق الأول مكتب صحة، دورتين مياه، عيادة طب أسرة، مخزن أدوات تعقيم، ومكاتب إدارية. بلغت تكلفة المشروع 14.276 مليون جنيه من استثمارات وزارة الصحة والسكان.

تم أيضاً إنشاء مركز شباب متكامل على مساحة 6500 متر مكعب، يتكون من 3 طوابق تشمل صالة لياقة بدنية، غرفة تغيير ملابس، مكاتب إدارية، صالة تنس طاولة، كافتيريا مكشوفة ومغطاة، ملعب خماسي نجيل صناعي، ملعب خماسي بأرضية أكريليك، حمام سباحة، وحديقة أطفال. وبلغت تكلفة استثمارات المشروع 13.187 مليون جنيه من وزارة الشباب والرياضة.



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