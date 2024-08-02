11 مرشحا يتنافسون على منصب عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة

محمد صبحى

أعلنت جامعة القاهرة كشف القائمة المبدئية بأسماء المرشحين لمنصب عميد كلية الزراعة ، إذ تقدم 11 مرشحا على المنصب وهم الدكتور محمد سامر محسن فؤاد والدكتور إيهاب عبد الخالق هيكل والدكتور أحمد شوقى أحمد إبراهيم والدكتور سامح عبد الفتاح عبد السلام والدكتور سمير ربيع السيد أبو حجازى.

كما تقدم على منصب عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة الدكتور مؤمن حامد طه والدكتور حسن أحمد شحات خاطر والدكتور أيمن يحيى أمين والدكتور عبد الشافى أحمد عزام والدكتورة إيمان سعيد حسن سويلم والدكتور محمد عبد الحميد العوضى.

ومن المقرر أن يكون يوم الأحد 4 و5 أغسطس موعدا التقدم بالطعون، على أن يتم إعلان القوائم النهائية بأسماء المرشحين بعد فحص الطعون يوم الخميس 8 أغسطس.