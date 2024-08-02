اليوم السابع
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وصول أشرف زكى وعصام السقا لكفر القصار لتشييع جنازة حسام شوقى ومحمود كمال وفتحى إسماعيل

الجمعة، 02 أغسطس 2024 02:34 ص
وصول أشرف زكى وعصام السقا لكفر القصار لتشييع جنازة حسام شوقى ومحمود كمال وفتحى إسماعيل أهالى كفر القصار فى انتظار الجثامين
الغربية - مصطفى عادل

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وصل الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان عصام السقا، لقرية كفر القصار التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية للمشاركة في تشييع جنازة المنتجين الفنيين الثلاثة حسام شوقي المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، بمسقط رأسهم فور وصول الجثامين قادمة من العلمين.

وخيم الحزن على أهالي القرية فور علمهم بالحادث الأليم الذي وقع ظهر أمس، ودخل عم الراحل حسام شوقي في نوبة بكاء شديدة وصدمة حزنا على فراق ابن شقيقه في الحادث الآليم.

وكان محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى شهد ظهر الخميس، حادثا مأساويا مروعا إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

وكان مصدر أشار إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين.

وتم نقل الجثامين لمستشفى العلمين النموذجى لحين صدور قرار من جهات التحقيق بالتصريح بدفنهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة المحترقة لبيان سبب انقلاب السيارة واحتراقها.

فيما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.







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