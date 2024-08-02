اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الإيطالى: القوات الإيطالية فى لبنان عنصر يحقق الاستقرار ولا خطر عليهم

الجمعة، 02 أغسطس 2024 08:00 ص
وزير الدفاع الإيطالى: القوات الإيطالية فى لبنان عنصر يحقق الاستقرار ولا خطر عليهم وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو
أ ش أ

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اعتبر وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو أن وجود القوات الإيطالية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في لبنان هو العنصر الوحيد الذي يمكن أن يحقق الاستقرار وتجنب المزيد من التصعيد.

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي - في إحاطة للحكومة الخميس حول نتائج نتائج قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن الشهر الماضي ونقلتها وكالة "آكي" الإيطاليّة للأنباء - أن سلامة الجنود الإيطاليين في لبنان ضمن قوات "اليونيفيل" لم تعد معرضة للخطر عما كانت عليه في الأشهر الأخيرة، موضحا أنهم ليسوا هدفا مباشرا، على حد تعبيره.

وقال الوزير الإيطالي إنه علينا أن نسير على ثلاثة مسارات تضم تعزيز القوات المسلحة اللبنانية لتمكينها من العمل بفعالية ورفع مستوى الوعي لدى الأمم المتحدة حتى يكون هناك تطبيق كامل للقرار 1701"، فضلا عن تعزيز قوة اليونيفيل، وضمان سلامة الوحدة الإيطالية العاملة.

وشدد على أن إيطاليا تعتبر الشرق الأوسط ذات أهمية قصوى، وأن لبنان عنصر أساسي لاستقراره.

وأضاف الوزير الإيطالي أنه طالب من الأمم المتحدة الحصول على ضمانات أمنية من أكثر من عام فيما يتعلق بالجنود المشاركين فضلا عن حضور قوي عبر الحوار المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة ميدانيا.







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