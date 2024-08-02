وزير الخارجية الكويتي: نتابع التطورات بالمنطقة في ظل الأحداث الأخيرة

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أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن الكويت تتابع التطورات الحاصلة في المنطقة في ظل الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى الاستعداد على مختلف المستويات للتعامل مع التطورات.



وقال اليحيا - في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية اليوم /الجمعة/ - أن جميع السفارات الكويتية في الخارج لديها خطط جاهزة لإجلاء مواطنينا من أي موقع في العالم في حال حدوث أي طارئ يستدعي ذلك .



وأشار إلى أن وزارة الخارجية الكويتية أدانت الجريمة الإسرائيلية باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، مبينا أنه التقى هنية على هامش حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وكان يجلس قريبا منه، قبل أن يعود إلى الكويت بعد الحفل فيما بقي هنية في طهران.



ولفت إلى أن أعداد المواطنين الكويتيين قليلة في لبنان حاليا بحسب آخر الإحصائيات.