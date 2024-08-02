وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة

وكالات

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الوزير بن فرحان بحث خلال الاتصال الذي تلقاه من بلينكن "التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية خفض حدة التصعيد، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأشارت الوكالة إلى أن الاتصال "تناول مستجدات الأوضاع في السودان".

وبدورها قالت الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن "أكد لنظيره السعودي، أهمية وقف إطلاق النار في غزة، ومنع تصعيد الصراع أو انتشاره".

ووفق البيان فإن بن فرحان وبلينكن "ناقشا الحاجة إلى مشاركة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محادثات وقف إطلاق النار المخطط لها في أغسطس، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين إليها".