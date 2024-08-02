نقابة البيطريين: 4500 جنيه إجمالى قيمة دفعة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور كريم ذكى أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، عن تم تحويل دفعة معاشات أغسطس 2024 عن أشهر " يوليو، أغسطس، سبتمبر" لحسابات الأعضاء المُستحقين ، ويمكن للأعضاء الحصول على مستحقاتهم من ماكينات الصرف الآلي.

وأوضح ذكى، أن دفعة المعاشات تم صرفها للأعضاء بعد تطبيق أخر زيادة أقرها مجلس اتحاد المهن الطبية، بقيمة 150 جنيها، لتُصبح قيمة المعاش 1500 جنيه بدلا من 1350 جنيه فى الشهر، لافتا إلى أنه بعد تطبيق الزيادة تُصبح إجمالى قيمة دفعة المعاشات كل 3 أشهر للعضو 4 آلاف و500 جنيه.

وأشار أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، إلى أن فارق قرار زيادة المعاشات تقدر قيمته بحوالي 220 مليون جنيه سنويا، لتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات نحو 2 مليار و80 مليون جنيه سنويا، لحوالى 120 ألف عضو مستحق.

وطالب الدكتور كريم ذكى، كافة الأطباء البيطريين المستحقين للمعاشات، بسرعة التواصل معه فى حال وجود أية مشاكل خاصة بصرف العضو لمستحقاته، لاتخاذ ما يلزم حيالها.