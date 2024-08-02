نقابة أطباء القاهرة: نهدف لإنشاء نظام متكامل لتسجيل المنشآت الصحية وتطوير قاعدة البيانات

كتبت آية دعبس

قالت نقابة أطباء القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، إن لجنة المنشآت الصحية بالنقابة الفرعية، برئاسة الدكتور أحمد الديب، إن اللجنة تعمل على تنظيم وتسجيل المنشآت الصحية لتوثيق جميع المنشآت الصحية من عيادات، مراكز طبية، ومستشفيات بمحافظة القاهرة، لضمان الالتزام بالمعايير والتأكد من مطابقة المنشآت الصحية للمعايير الوطنية والدولية لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، فضلا عن تعزيز السلامة والأمان في المنشآت الصحية: من خلال تطبيق أحدث معايير السلامة والأمان الطبي.

وأوضحت النقابة، أن استراتيجيات اللجنة تعتمد على عدة أمور أساسية، هى:

1- إنشاء نظام متكامل لتسجيل المنشآت الصحية: تطوير قاعدة بيانات شاملة تضم جميع المعلومات الأساسية عن المنشآت الصحية في القاهرة.

2- تفعيل برامج الرقابة والتفتيش: تنظيم زيارات دورية للمنشآت الصحية للتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة.

3- توفير التدريب والتأهيل: إقامة ورش عمل وبرامج تدريبية لتأهيل العاملين في المنشآت الصحية على أفضل الممارسات.

4- تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية: العمل مع السلطات الصحية الوطنية لتحسين قوانين ولوائح القطاع الصحي.

وأكدت النقابة التزام اللجنة بتعزيز الشفافية في عمليات التسجيل والتفتيش، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع والمهنة، والمساهمة في تطوير وتحسين النظام الصحي في مصر من خلال الالتزام بتسجيل وتنظيم المنشآت الصحية، مؤكدة أن لجنة المنشآت الصحية بنقابة أطباء القاهرة تسعى إلى تحقيق أهدافها في تنظيم وتسجيل المنشآت الصحية وضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع سكان القاهرة.