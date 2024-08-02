منتدى البيئة الساحلية يشيد بدور الشباب فى مواجهة التغيرات المناخية

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور سرور الجرمان، سكرتير الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تولى الاهتمام بالشباب باعتبارهم خط الدفاع الأول، وتعمل على مساعدتهم لمواجهة التحديات التي تعرقل مسيرتهم فى ظل تيارات شرسة تستهدف مستقبل الشباب، مشيدا بدور الشباب العربى لمواجهة التغيرات المناخية وتحدياتها التى تتأثر بيها المنطقة العربية.

وأشار الجرمان خلال كلمته ممثلاً عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى منتدى الشباب العربى

المنعقد حاليا بمدينة الغردقة والذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، تحت عنوان "التغيرات المناخية.. قضية الجميع الاقتصاد الأزرق.. وفرص لاقتصاد مستدام"، أن المنتدى يناقش بعض القضايا الملحة منها التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية، بالإضافة إلى تقييم مخاطرها، وتدابير التكيف معها، مشيدا بالدور الهام الذى يمارسه الشباب في مُعالجة تحديات التغيرات المناخية، اضافة الى اهمية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات، كمصدر للتنوع الوراثي والاستخدام الأمثل لموارد البيئة الساحلية،

وفى ختام كلمته أكد الدكتور سرور الجرمان قائلا: " ننتظر توصيات المنتدى للتنفيذ ومواجهة التحديات المناخية

فيما أكدت الدكتورة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية وكيل وزارة الشباب والرياضة، خلال كلمتها بالإنابة عن وزير الشباب والرياضة الدكتورأشرف صبحى، أن حضور الشباب العربى يضيئ المدن الشبابية التى تحتضن جميع العرب والأفارقة، موضحة أن وزير الشباب أعطى توجيهاته بالاهتمام بالمشاركين وخدمتكم للخروج بتوصيات لتنفيذها فى الوزارة والمجلس العربى لوزراء الشباب والرياضة.