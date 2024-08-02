متحف المجوهرات بالإسكندرية احتفالية بمناسبة العيد القومى للمحافظة

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية "قسم المعارض المؤقتة" بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة احتفالية مميزة بمناسبة احتفالات الإسكندرية بالعيد القومى اليوم شملت الاحتفالية عرض فلكلور سكندرى لفرقة الفنون الشعبية بالإسكندرية للأطفال تحت قيادة هالة بطيشة بالإضافة إلى استعراض للأطفال لفرقة تفاتنين تحت رعاية الفنانة نيفين عوض وذلك بحديقة المتحف.

كما تم افتتاح معرضًا لنخبة من فنانى الإسكندرية التشكيليين لنتاج ورشة تفصيليات متحفية ومعالم الإسكندرية وفن الكاريكاتير البورتريه وذلك بالتعاون مع الفنانة سناء سعيد بصالة الشاي بالمتحف بالإضافة الى جولة افتراضية مع المهندس إسلام عادل من خلال نظارة الواقع الافتراضي لممر المرايات بقصر فرساي بفرنسا ومقارنته بجولة واقعية بالممر الزجاجي بمتحف المجوهرات، وعلى مدار اليوم تم عرض فيلم "حكاية قصر " بصالة الميديا بالمتحف الذى يحكي قصة قصر النبيلة فاطمة حيدر وذلك بحضور ممثلي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة احمد حسن وسارة زكى.