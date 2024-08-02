كامل الوزير يتفقد الخط الأول للقطار السريع ويؤكد: ملحمة عظيمة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البرى واللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة القومية للأنفاق جولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح)، وذلك في المسافة من العلمين وحتى وادي النطرون بطول 180كم.

بدأت الجولة بتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمحطة العلمين، حيث تم متابعة التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء المحطة، والتي ستخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالى الغربى ثم محطة الحمام والتي تخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالى، وتتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي، بالإضافة إلى محطة برج العرب وهي أول محطة بعد تفرع مسار القطار السريع إلي الجهة الغربية، وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والجديدة، وأيضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي، وهي محطة للقطار السريع ومن كبري المحطات علي الخط حيث أنها تتكون من عدد 6 سكك.

كما تابع الوزير أعمال التشطيبات الخاصة بمحطة النوبارية التى تخدم مدينة النوبارية والمسافرين منها وإليها كما تخدم أعمال نقل البضائع التى تنتجها المدينة الزراعية والمصنعة بها أيضا، وذلك عن طريق رصيف الشحن الذى يخدم قطارات البضائع، وكذلك متابعة التشطيبات النهائية لمحطة وادي النطرون.

واستعرض وزير النقل الموقف التنفيذي لباقي محطات المشروع، سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ أوتشطيب المحطات، أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.

وتابع الوزير خلال جولته فى هذه المسافة مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري مسار المشروع والأعمال الصناعية مثل كباري تقاطعات القطار الكهربائى السريع مع الطرق الرئيسية، وكباري المسار

ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط كما تم استعراض قطاعات المسار التي تم وجار تسليمها لتحالف (سيمنز/ أوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة حيث تم وصول اول قطار إقليمي وجارى تصنيع باقى القطارات الإقليمية وفقا للجدول الزمنى المخطط، كما تم تصنيع أول قطار كهربائى سريع ويتم حاليا إجراء اختبارات التجارب له على السكة بألمانيا على أن يتوالى تصنيع باقى القطارات تباعا

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على هامش جولته في تصريحات صحفية أن اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر لافتا الى ان هذه ااشبكة التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات

وكذلك المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير

بالاضافة الى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وخدمة منظومة نقل البضائع بين الموانئ وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

جدير بالذكر، أن شبكة القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطار سريع، و 34 قطار إقليمى ، و 14 جرار بضائع.



تفقد الفريق كامل الوزير



وصول الفريق كامل الوزير



جانب من وصول الفريق كامل الوزير



تفقد محطة القطار



