قيادية فلسطينية: نتنياهو يحاول القضاء على كل فرص استعادة الأسرى الإسرائيليين

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قالت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، رتيبة النتشة، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو يحاول القضاء على كل فرص استعادة الأسرى الإسرائيليين، مؤكدة أن تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى يزيد حجم الشقاق في المجتمع الإسرائيلي.



وأضافت النتشة -في تصريح خاص لقناة (النيل) للأخبار، اليوم الجمعة- أنه منذ بداية المفاوضات يقوم رئيس وزراء دولة الاحتلال، باختراع خدعة جديدة لإيقاف المفاوضات وتعطيلها بالخروج بشروط جديدة أو القيام بعملية اغتيال، وهو ليس التصرف الأول الذي يصعّد به نتنياهو الأوضاع عند الاقتراب من التوصل إلى صفقة.



ولفتت إلى أن إعلان نتنياهو لقانون "هانيبال" منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، أصبح من الواضح أنه يفضل الاستغناء عن حياة الأسرى الإسرائيليين على أن يدفع أي ثمن سياسي مقابل استعادتهم.