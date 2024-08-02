شهيدان وجرحى فى قصف إسرائيلى على المناطق الشرقية لمخيم المغازى وسط غزة

كتب محمد شعلان

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإطلاق مروحيات إسرائيلية النار بشكل كثيف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد مراسلنا قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بارتقاء شهيدان وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.