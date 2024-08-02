شروط توثيق زواج المصريين من الأجانب أبرزها ألا يزيد فرق السن عن 25 سنة

كتب - أحمد عبد الهادى

حدد القانون خطوات توثيق عقود زواج المصرى من أجنبية أو زواج المصرية من أجنبي، وحددت الجهات المختصة عدة أوراق وإجراءات يجب الالتزام بها وتقديمها بالشهر العقارى، ويستعرض اليوم السابع كيفية توثيق تلك العقود كالتالي:

1- تحدث عملية توثيق عقد الزواج الخاص بالأجانب فى مصر من خلال توجه الزوج والزوجة بشخصهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية بالطابق الرابع المبنى الجديد بوزارة العدل بميدان لاظوغلى والذى يختص نوعيا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.

2- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 سنة وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد عن 25 سنة.

3- إحضار شاهدى عدل.

4- حضور مترجم من مكتب الشهر العقارى وذلك فى حالة عدم تحدث الأجنبى للغة العربية.

5- إحضار طابع أسرة بـ50 جنيهًا من مجمع التحرير بالقاهرة.

6- أن تكون إقامة الأجنبى مؤقتة وليست سياحة عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوزات فى مجمع التحرير.

7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبى من السفارة التابع لها بالحالة الاجتماعية والسن والديانة وشهادة بعدم ممانعة الزواج.

8- تقديم شهادة من مكتب الصحة بالفحص الطبى لكل من الزوج والزوجة.

9- بعد إتمام عقد الزواج واستلام نسختين منه يُخْتَم من الشهر العقارى المختص.

10- تقديم نسخة من عقد الزواج لسفارة الطرف الأجنبى.