اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 11:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 2-8-2024

الجمعة، 02 أغسطس 2024 11:00 ص
سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 2-8-2024 اليورو

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ينشر اليوم السابع تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 2-8-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وتسجل العملة الأوروبية حالة من الاستقرار الملحوظ بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصرف.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.58 للشراء
52.69  للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.45  للشراء
52.66 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

52.50 للشراء
52.66 للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.48 للشراء
52.66 للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.50 للشراء
52.67 للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

52.54 للشراء
52.71 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

52.54 للشراء
52.71 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.50 للشراء
52.66 للبيع







اليورو

اسعار اليورو

اليورو الاوروبي

اسعار اليورو الاوروبي




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