جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء القدس إلى العمليات القتالية وسط قطاع غزة

كتب محمد شعلان

أعلن جيش الاحتلال انضمام لواء القدس إلى العمليات القتالية وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، تصفية نائب رئيس البنية التحتية لإنتاج الذخائر في حركة الجهاد وقوات الفرقة 162 تستهدف نحو 30 فلسطينيا في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بحدوث قصف إسرائيلي مكثف يستهدف المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، وأكد أن سيارات الإسعاف تقل عددا من الجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت محيط دوار أبو حميد في خان يونس جنوبي قطاع غزة.