تعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لحياة كريمة بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قدمت للمواطن العديد من الخدمات، خاصة بمشروعات البنيه التحتية، في قطاعات الصرف ومياه الشرب، والتعليم ، والكبارى، كل هذه المشروعات قدمت للمواطنين خدمات غير مسبوقة، وقربت المسافات بين القرى والمدن.

من خلال المعلومات التالية تعرف على مشروعات حياة كريمة بدار السلام سوهاج ومنها المنتهى بنسبة 100% من خلال المعلومات التالية.

1 – قطاع الصرف الصحى "14 مشروعا للصرف الصحي، وإنشاء محطة معالجة، و16 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، و19 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وإنشاء وتطوير 24 وحدة صحية، منها 15 إنشاء جديد، و9 رفع كفاءة، وإنشاء 3 مراكز طب أسرة، بالإضافة إلى عدد 5 نقاط إسعاف.

2 - " إنشاء وإحلال وتجديد 5 كباري أعلى الترعة الفاروقية، ورفع كفاءة 4 طرق داخلية، وإنشاء 4 مجمعات للخدمات الحكومية، و4 مجمعات للخدمات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 11 مركز شباب، منها 8 إنشاء جديد، و3 رفع كفاءة، وإنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفل، ورفع كفاءة 2 وحدة اجتماعية.

3 – وصلت نسبة التنفيذ 100%، في قطاعات مياه الشرب، والوحدات الصحية، والمجمعات الخدمية، والمجمعات الزراعية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، وإنشاء نقاط الإسعاف، وإنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، ومنشآت التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى كباري الري، لافتا إلى استمرار العمل في باقي المشروعات بنسب تنفيذ متقدمة .

4 - مدرسة "الشيخ جاهين" للتعليم الأساسي، والمقامة على مساحة 1400 متر مربع، بتكلفة 8 مليون جنيه، وتضم 11 فصل دراسي؛ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "؛ لخدمة أبناء قرية الشيخ جاهين والقرى المجاورة.

5 - مجمع خدمات أولاد يحيى، والمقام على مساحة 650 متر مربع، ويشمل " مكتب تموين، ووحدة محلية، ومركز تكنولوجي، ومكتب للشهر العقاري، وسجل مدني، ومكتب بريد".

6 - محور الدكتور محمد سيد طنطاوي " محور دار السلام "، والذي يربط مركز دار السلام بمركز البلينا وصولا إلى مركز أبو تشت بمحافظة قنا.



بعض مشروعات حياة كريمة بدار السلام سوهاج



بعض مشروعات حياة كريمة بدار السلام



بعض مشروعات حياة كريمة