بدء المرحلة الثانية من الموجة 23 ضمن حملات إزالة التعديات ببنى سويف غدا

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بدء المرحلة الثانية من الموجة الــ 23 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة "اعتباراً من الغد"، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ تلك المرحلة من الموجة 23 ، مؤكدا على استمرار التنسيق بين الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد فى بداية كل مرحلة.



فيما أشار السكرتير العام اللواء حازم عزت، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، فقد تم عقد اجتماع تحضيري، للإعداد والتنسيق التام مع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء المرحلة الثانية ،وتم وضع جدول وبرنامج زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتعاون مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.



تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل ، بدأت بالمرحلة الأولى فى الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضى ،وتم خلالها إزالة 223 حالة "تعديات ببناء مخالف على أراض أملاك ودولة وأراضى زراعية خاصة "، تليها المرحلة الثانية التى تنظلق غدا "السبت" 3 أغسطس وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس الحالى حتى 20 سبتمبر 2024.