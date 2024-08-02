اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2024 06:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

اليونيفيل: لسنا في موقع يسمح بتحميل المسؤولية لأي جهة عن حادث مجدل شمس

الجمعة، 02 أغسطس 2024 06:00 م
اليونيفيل: لسنا في موقع يسمح بتحميل المسؤولية لأي جهة عن حادث مجدل شمس قوات اليونيفيل
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أندريا تيننتي الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إن اليونيفيل ليست في موقع يسمح لها بتحميل المسؤولية لأي جهة عن الحادث المأسوي في قرية "مجدل شمس".

وقال تيننتي - في تصريح أذاعته وكالة الوطنية اللبنانية للأنباء اليوم الجمعة، إن قرية "مجدل شمس" تقع خارج منطقة عمليات قوات اليونيفيل.


ولقى 12 طفلا ببلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل مصرعهم، بينما أُصيب العشرات اثر سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا.







اليونيفيل

حادث مجدل شمس

مجدل شمس

سوريا

اسرائيل

الجولان

حزب الله




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة