النمسا: 7 أحزاب استوفت التوكيلات المطلوبة لخوض انتخابات البرلمان فى 29 سبتمبر

أ ش أ

انتهت سبعة أحزاب نمساوية اليوم /الجمعة/ من استيفاء التوكيلات المطلوبة لخوض انتخابات البرلمان النمساوى فى 29 سبتمبر المقبل .



وذكرت هيئة الانتخابات بالنمسا - فى بيان اليوم - أن عدد الأحزاب التى تم اعتمادها هى الأحزاب البرلمانية الخمسة - التى لديها مقاعد فى البرلمان - وهي: الشعب والحرية والاشتراكى ونيوس والخضر، بالإضافة إلى الحزب الشيوعى وحزب البيرة الذين تمكنا من جمع التوكيلات الشعبية المطلوبة قبل نهاية المدة القانونية لعدم وجود مقاعد لهما فى البرلمان .



يشار إلى أنه تكفى توقيعات ثلاثة من أعضاء المجلس الوطني" البرلمان" لخوض الأحزاب البرلمانية الانتخابات المقبلة فيما يجب على الأحزاب التى ليس لها مقاعد برلمانية جمع ما بين 100 و500 توكيل من الناخبين المؤهلين فى كل ولاية -حسب حجم الولاية الفيدرالية- بإجمالى لا يقل عن 2600 توقيع.