اليوم السابع
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"المعدية عشق لا ينتهى".. أحلى جولة بحرية مجانية فى قناة السويس.. فيديو وصور

الجمعة، 02 أغسطس 2024 06:10 م
"المعدية عشق لا ينتهى".. أحلى جولة بحرية مجانية فى قناة السويس.. فيديو وصور مشهد الميناء ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، فيديو مباشر، اليوم الجمعة، من أحلى جولة بحرية مجانية في معدية محافطة بورسعيد، خلال العبور بين ضفتى قناة السويس، والتى تعد عشق لا ينتهى لأهالى المحافظة والزوار.

وتتميز بورسعيد بالرحلة البحرية المجانية فى المعدية إحدى أهم وسائل المواصلات والتى تعبر بين ضفتى المجرى الملاحى لقناة السويس لتربط مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، والتى يحلق أعلاها طيور النورس التى يحرص الأهالى على تقديم الخبز لها لتتجمع بأعداد كبيرة خلال المرور من قناة السويس.

وتستغرق الرحلة المجانية داخل مياه قناة السويس حوالى 10 دقايق، بعد تحميل السيارات والركاب المعدية، وتكون الرحلة وسط مياه القناة والمشاهد الطبيعية من سماء صافية وطيور ومياه.

يستطيع أى مواطن، أن يستقل المعدية دون رسوم لعبورها ويستمتع بالمشاهدة الرائعة من عبور السفن ومرورها بالمجرى الملاحى، وطيور النورس بأنواعها المختلفة التى تُحلق فى السماء بتجمعاتها الكبيرة.

 

مشهد الميناء ببورسعيد

 

مشهد الميناء ببورسعيد

 

مشهد قناة السويس اليوم
مشهد قناة السويس اليوم

 

معدية بورفؤاد
معدية بورفؤاد

 







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