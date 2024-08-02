اللؤلؤ والأحجار الكريمة تقود ارتفاع صادرات مصر إلى الإمارات أبريل الماضى

كتب مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات مصر من اللولؤ والأحجار الكريمة والحلى تصدرت قائمة أكبر الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية في الفترة الأخيرة.

ورصدت بيانات الجهاز، إن إجمالى صادرات مصر إلى الإمارات العربية من اللؤلؤ بلغت نحو 260 مليون و291 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، ارتفاعا من 15 مليون و921 ألف دولار في شهر أبريل عام 2023 ، بزيادة بلغت قيمتها نحو 244 مليون و370 ألف دولار.

وكانت بيانات الجهاز أظهرت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتسجل مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 522.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022/ 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 41.1%.