الكويت تثمن دور مركز القاهرة الدولى فى بناء قدرات المرأة العربية

كتب احمد جمعة

استقبل السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، السفيرة الشيخة جواهر الصباح، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة، بحضور السفير غانم الغانم، سفير الكويت في القاهرة.

ولقد استعرض مدير مركز القاهرة الدولي أهم برامج وأنشطة المركز في مجال بناء القدرات وخاصة دعم دور المرأة في مجالات السلم والأمن، بما يشمل تدريب العناصر النسائية المصرية والأفريقية والعربية المشاركة في عمليات حفظ السلام وجهود الوساطة، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية.

ومن جانبها، أشادت المسؤولة الكويتية بدور مركز القاهرة الدولي في تأهيل الكوادر الوطنية والأجنبية، وبناء القدرات في مجالات عمله، بما يشمل بناء قدرات المرأة، خاصة في مجال حفظ وبناء السلام، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المعنية بإدارة الأزمات والوقاية من التطرف المؤدي إلى الارهاب.

هذا، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المركز و دولة الكويت الشقيقة في التدريب والتأهيل في مجالات والسلم والأمن وتسوية النزاعات.

في هذا الصدد، أبدى السفير أحمد نهاد عبد اللطيف استعداد المركز لتقديم الدعم لتدريب الكوادر الكويتية وتعزيز دور المرأة الكويتية في الوساطة وبناء قدراتها.

كما أكد على ترحيب مركز القاهرة الدولي بتنظيم دورات في الدول العربية بشكل عام والكويت بشكل خاص، فضلاً عن مشاركة هذه الكوادر في الدورات التي ينظمها المركز في القاهرة.