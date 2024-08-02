الصحة العالمية: انتشار المجاعة فى أجزاء من شمال دارفور

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان، إن لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي خلصت إلى أن ظروف المجاعة منتشرة فى أجزاء من شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم جنوب الفاشر.

وأضافت، إنه دى تصاعد العنف في السودان، والذي استمر لأكثر من 15 شهرًا حتى الآن، إلى دفع أجزاء من شمال دارفور، ولا سيما مخيم زمزم بالقرب من مدينة الفاشر، إلى ظروف المجاعة.

بعد مراجعة شاملة للأدلة المتاحة، قرر مجلس البحوث الغذائية أنه من المعقول أن تكون ظروف المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (المجاعة)، وهي أسوأ أشكال الجوع، موجودة حاليًا ومن المرجح أن تستمر حتى نهاية أكتوبر 2024. ، وهى أعلى مرحلة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي تصنيف مرحلي متكامل للأمن الغذائي على مستوى المنطقة. يتم تصنيف المناطق في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (المجاعة) عندما يعاني واحد على الأقل من كل خمسة أشخاص (أو 20%) من نقص حاد فى الغذاء ويواجهون المجاعة والعوز، مما يؤدى إلى مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية الحاد والوفاة.

وقد اقتصرت اللجنة على تحليلاتها واستنتاجاتها في مخيم زمزم للنازحين داخلياً بسبب الطلبات المحددة لتفعيل اللجنة. ومن الضروري أن نلاحظ، مع ذلك، أن مناطق أخرى من السودان، سواء داخل دارفور أو في أماكن أخرى، قد تعانى من المجاعة وستظل معرضة لخطر المجاعة إذا استمر الصراع وانقطعت سبل الوصول الإنساني لتوفير المساعدات والتسليم التجاري بالقدر والسرعة اللازمين.