الحكومة تستهدف زيادة مرتبات العاملين فى المجال الصحى

كتبت نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والتي حظيت بثقة مجلس النواب، من خلال برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2027-2024) العمل على رفع قدرات الطاقم الطبي من خلال التدريب المستدام بعد التخرج بالبورد المصري والبرامج التدريبية الأخرى، وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع الصحي.

وفي هذا الصدد، تعما الحكومة علي اتخاذ عدد من الاجراءات الهامة الفتره القادمة تتمثل في :



1 - التوسع في عدد الكليات الطبية، وتطوير التعليم الفني الصحي من خلال التوسع في إنشاء كليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية.

2- إتاحة برامج تدريبية متطورة للكوادر الطبية.

3- تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالقطاع الصحي.

4- وضع البروتوكولات والأدلة الطبية الفعالة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير قدرات الكادر الطبي، وتلبية متطلبات الرعاية الصحية.

5- تعزيز دور المجلس الصحي المصري لتطوير برامج التعليم الطبي المستمر وذلك لضمان مواكبة التطورات الحديثة.

6- تحقيق التكامل بين الخدمات التدريبية المقدمة من كل القطاعات الصحية الحكومية لمنع الازدواجية وترشيد ميزانيات التدريب وتحقيق الكفاءة وزيادة العائد من الاستثمار في التدريب.

7- تحفيز العاملين وتشجيعهم على الابتكار في المجال الطبي.

8- زيادة رواتب العاملين في المجال الصحي بما يتناسب مع تقييم أداء حكومة الجهاز الإداري والخدمات الصحية.

9- مراجعة الحوافز المالية للأطباء والتمريض والفريق الفني في القطاع الصحي.

10 - تعزيز التعاون والشراكات الدولية لتوفير البرامج التدريبية المزدوجة مع الجامعات الطبية الدولية، واستقطاب خبراء دوليين للمشاركة في التدريب ونقل الخبرات والمهارات.

11- تطوير برامج الزمالة المصرية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية