البلد حزينة.. بدء عزاء حسام شوقى ومحمود كمال وفتحى إسماعيل فى الغربية

الغربية محمد طارق

بدأ منذ قليل عزاء حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحى إسماعيل ومحمود كمال، والذين وافتهم المنية أمس إثر تعرضهم لحادث مروع على طريق الضبعة، وذلك بقرية كفر القصار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات فى محافظة الغربية

وشارك فى واجب العزاء أهالى القرية والقرى المجاورة، وكان قد شهد محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى ظهر اليوم الخميس، حادث مأساوى مروع إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

وأشار المصدر، إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين.

تم نقل الجثامين لمستشفى العلمين النموذجى لحين صدور قرار من جهات التحقيق بالتصريح بدفنهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة المحترقة لبيان سبب انقلاب السيارة واحتراقها.

فيما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

توافد الأهالى على العزاء



عزاء حسام شوقى فى الغربيه



عزاء حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل