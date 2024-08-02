اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 10:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن خطيب المسجد الاقصى بعد ساعات من اعتقاله

الجمعة، 02 أغسطس 2024 10:21 م
الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن خطيب المسجد الاقصى بعد ساعات من اعتقاله عكرمة صبرى
أ ش أ

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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن الشيخ عكرمة صبرى، خطيب المسجد الاقصى، وأصدرت بحقه أمر إبعاد عن المسجد المبارك حتى بعد غد /الأحد/، قابل للتمديد لستة شهور.


وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عكرمة، بعد نعيه رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، والذى اغتالته إسرائيل فى العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء الماضي.


واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عكرمة صبري، عقب اقتحام منزله فى حى الصوانة بمدينة القدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"المسكوبية".







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فلسطين

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