الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن خطيب المسجد الاقصى بعد ساعات من اعتقاله

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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن الشيخ عكرمة صبرى، خطيب المسجد الاقصى، وأصدرت بحقه أمر إبعاد عن المسجد المبارك حتى بعد غد /الأحد/، قابل للتمديد لستة شهور.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عكرمة، بعد نعيه رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، والذى اغتالته إسرائيل فى العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء الماضي.



واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عكرمة صبري، عقب اقتحام منزله فى حى الصوانة بمدينة القدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"المسكوبية".