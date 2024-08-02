الأردن وإيران يبحثان التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وسبل خفضه

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع القائم بأعمال وزير الخارجية في إيران، علي باقري كني، التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وسبل خفضه، وحماية المنطقة من التبعات الكارثية لهذا التصعيد الذي يشكل وقف العدوان على غزة واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الخطوة الأولى نحو خفضه.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أيمن الصفدي، من القائم بأعمال وزير الخارجية في إيران، علي باقري كني، لبحث تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في طهران أمس، والذي دانه الأردن جريمة تصعيدية وخرقاً للقانون الدولي.



كما بحث الوزيرين،طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، عدداً من القضايا الثنائية، واتفقا على اللقاء قريباً لبحث الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية.