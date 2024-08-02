استمرار تقديم العزاء فى حسام شوقى ومحمود كمال وفتحى إسماعيل فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية كفر القصار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، إستمرار توافد الآلاف من أهالي المركز في تقديم واجب العزاء في وفاة حسام شوقي ومحمود كامل وفتحي إسماعيل، وذلك في الجزء الثاني من العزاء عقب صلاة العشاء.

وكان الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، حرص علي المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسر حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، وذلك بالسرادق المقام بقرية كفر القصار، وبمشاركة رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وعدد من القيادات التنفيذية.

بدء منذ قليل عزاء حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، والذين وافتهم المنية أمس إثر تعرضهم لحادث سير مروع على طريق الضبعة، وذلك بقرية كفر القصار التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية.

حيث شارك في واجب العزاء أهالي القرية والقري المجاورة، وكان قد شهد محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى ظهر اليوم الخميس، حادث مأساوى مروع إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

وأشار المصدر إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة، انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين.

تم نقل الجثامين لمستشفى العلمين النموذجى لحين صدور قرار من جهات التحقيق بالتصريح بدفنهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة المحترقة لبيان سبب انقلاب السيارة واحتراقها.

فيما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.



توافد الأهالى على العزاء (1)



توافد الأهالى على العزاء (2)



توافد الأهالى على العزاء (3)



توافد الأهالى على العزاء (4)



