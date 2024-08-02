أُنشئ عام 1975.. تعرف على ميدان ستالينجراد ببورسعيد وتطويره ب 27 مليون جنيه

بورسعيد - محمد عزام

تشتهر محافظة بورسعيد بعدد من الميادين الهامة التي يأتي إليها الزوار من كافة المحافظات بل والدول العربية والغربية، ففي حي المناخ يتواجد ميدان ستالينجراد والذي يتم تطويره بتكلفة 27 مليون جنيه.

أنشئ الميدان عام 1975، عقب قيام مدينة ستالين جراد الروسية بإقامة ميدان باسم بورسعيد تقديرًا لانتصار بورسعيد على العدوان الثلاثي، ورغم تغير اسم مدينة ستالينجراد الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى اسم مدينة لينينجراد ثم فولجاجراد، لكن بقى اسم الميدان في بورسعيد كما هو.

وفي 2019..افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وسفتيلانا سوبوفا، القائمة بأعمال السفير الروسي بالقاهرة، ميدان ستالنيجراد، والذي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، وبدأت فعاليات الافتتاح بتقديم عرض جماعي للأطفال حاملين أعلام مصر، وسط أجواء من البهجة والترحيب بمحافظ بورسعيد والقائم بأعمال السفارة الروسية، ثم قاما بقص الشريط الأحمر لافتتاح الميدان، وخلال الافتتاح تم عرض شرح موجز عن الميدان وتاريخ إنشائه وتسميته.

وخلال هذا العام 2024.. يتم رفع كفاءة وتطوير المنطقة والشوارع المحيطة بالميدان تماشياً مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي أعمال التطوير، بتكلفه 27 مليون جنيه، وتشمل على رصف وتوسعة الطريق، تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، رفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف، التخطيط، الإرشادات، العلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.