أمير قطر وقيادات الفصائل الفلسطينية تشارك فى صلاة جنازة إسماعيل هنية

إيمان حنا

شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تأدية صلاة جنازة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التى بدأت اليوم عقب صلاة الجمعة، فى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة.

كما شارك فى الصلاة كل من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية ووفود رسمية وقيادات الفصائل الفلسطينية. وفق وسائل إعلام قطرية .





وقد شارك فى أداء صلاة الجنازة عشرات الآلاف اليوم عقب صلاة الجمعة مباشرة فى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة.

وكان عشرات الآلاف من المصلين قد توافدوا منذ الصباح إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مراسم تشييع هنية بعد صلاة الجمعة، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وستقتصر إجراءات الدفن على الدائرة الضيقة المقربة من عائلة الراحل إسماعيل هنية حرصا على مشاعر العائلة.





وكان جثمان إسماعيل هنية قد وصل أمس الخميس إلى الدوحة قادما من إيران، حيث شهدت طهران، في وقت سابق ، مراسم تشييع جثمان إسماعيل هني، بحضورٍ رسمي وشعبي، وذلك غداة اغتياله في مقر إقامته.

ومن جانبها، كانت حماس قد أعلنت مقتل هنية في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.