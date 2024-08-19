وكيل الشباب بالدقهلية تشهد تسليم موقع الملعب الرئيسى باستاد المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

شهدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الإثنين، عملية تسليم موقع الملعب الرئيسي والتراك الخاص باستاد المنصورة الرياضي، للبدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بعملية الإحلال، والتجديد، وتطوير الملعب الرئيسي والتراك، للشركة المنفذة للمشروع تحت إشراف كلية الهندسة بجامعة المنصورة.

حضر تسليم الموقع الدكتور محمود عبد الهادي عبد الحميد، مدير عام المنشآت الرياضية، والمهندس رضا أحمد عبد العال سليمان، رئيس الشركة المسئولة عن أعمال التطوير والمنفذة للمشروع.

وأكدت الدكتورة منى عثمان لرئيس الشركة المنفذة للمشروع، أهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة كما جاءت ببنود كراسة الشروط المتفق عليها، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من أعمال التطوير، والإحلال، والتجديد للملعب الرئيسي، والتراك في المواعيد المحددة، مع الأخذ في الاعتبار المواصفات القياسية عند عملية التنفيذ، وإسناد المتابعة المستمرة للدكتور محمود عبد الهادي، مدير عام المنشآت الرياضية.

وأشارت إلى أن مشروع التطوير والصيانة للملعب الرئيسي والتراك باستاد المنصورة الرياضي يحظى باهتمام كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية؛ نظراً للأهمية الكبيرة للملعب الرئيسي باعتباره الواجهة المشرفة لمحافظة الدقهلية، وتقام عليه جميع مباريات كرة القدم لأندية محافظة الدقهلية، التي تنظمها المناطق والاتحادات الرياضية.

وتأتي عملية تسليم موقع الملعب الرئيسي، والتراك الخاص باستاد المنصورة الرياضي برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودعم من اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب.