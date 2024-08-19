وزير الزراعة الأسبق: لدينا أقدم مركز بحوث زراعية فى أفريقيا

كتبت ـ أسماء نصار

قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق، إن مركز البحوث الزراعية يعد أقدم مركز بحوث زراعية في أفريقيا، وقدم الكثير لخدمة القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ما تم صرفه من أموال على البحوث التي أجراها المركز منذ إنشائه، هي لا تذكر اذا ما قورنت بما تم تقديمه للأمن الغذائي المصري.

واستعرض البلتاجي خلال محاضرته العلمية تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي خلال" المنتدى الثقافى العلمى الأول لمركز البحوث الزراعية" أسباب التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها وأهمية التكاتف والتعاون الدولى في هذا الشأن.

وأكد البلتاجي على أهمية هذا المنتدى العلمي الزراعي، الذي يضم القامات من الخبراء والباحثين الزراعيين في جميع المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، كما ثمن حضور رئيسي لجنة الزراعة بمجلسي الشيوخ والنواب، لافتا إلى أن ذلك يؤكد الدعم التشريعي للقطاع الزراعي المصري.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية على تعهد علماء وخبراء وباحثي المركز ببذل قصارى جهدهم في تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق الامن الغذائي، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البحث العلمى ورجال الصناعة والاستثمار من أجل الاستفادة من البحوث التطبيقية في خدمة القطاع الزراعى وتعظيم الاستفادة من محدودية الموارد المتاحة.

كما تحدث النائب هشام الحصري والنائب عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتى الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ، حيث أكدا تضامن البرلمان من أجل خدمة الزراعة والفلاح المصري الذي يعمل تحت كل الظروف والأحداث ولم يتوقف على الإنتاج .

وأشارا إلى أهمية تعديل قانون التعاونيات وقانون الزراعة وانجازهما خلال الفصل التشريعي الحالي و ضرورة تكاتف وتعاون جميع المؤسسات العلمية وكذلك أهمية البحث العلمي في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد وكذلك زيادة التصدير والحصيلة الدولارية.