اليوم السابع
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وزير الخارجية عن مقابلة نظيره السعودي: ناقشنا أزمات ليبيا والسودان وغزة

الإثنين، 19 أغسطس 2024 11:46 م
وزير الخارجية عن مقابلة نظيره السعودي: ناقشنا أزمات ليبيا والسودان وغزة وزير الخارجية
كتب محمد شرقاوى

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قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنه ناقش عددا من الملفات الإقليمية بشكل مطول مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية: "تحدثنا مع الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والأزمة في قطاع غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وتابع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: "تحدثنا أيضا عن الأزمة في ليبيا والأزمة السودانية والأوضاع في منطقة الساحل وملفات إقليمية كثيرة".

 







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