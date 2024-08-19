اليوم السابع
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وزير الخارجية: زيارتي للسعودية في إطار علاقات الأخوة التي تربط بين البلدين

الإثنين، 19 أغسطس 2024 11:42 م
وزير الخارجية: زيارتي للسعودية في إطار علاقات الأخوة التي تربط بين البلدين بدر عبد العاطي - وزير الخارجية
كتب محمد شرقاوى

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قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي في إطار علاقات الأخوة التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.


وأضاف "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، أن العلاقات المصرية السعودية قوية ومتينة للغاية، ولها جذور ومستقبل مشرق.


وتابع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: "هذه أول زيارة لي للمملكة العربية السعودية منذ تشرفي بمنصب وزير الخارجية، ومنذ وصولي، ونحن نجري لقاءات واتصالات بكبار المسؤولين في المملكة والتقينا مجموعة من الوزراء السعوديين، وكان مسك الختام مع أخي وشقيقي الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة".

 







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