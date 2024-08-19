اليوم السابع
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وزير الخارجية: الجانب السعودي أبدى رغبة كبيرة فى الاستثمار بمصر

الإثنين، 19 أغسطس 2024 11:44 م
وزير الخارجية: الجانب السعودي أبدى رغبة كبيرة فى الاستثمار بمصر وزير الخارجية
كتب محمد شرقاوى

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قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الجانب السعودي أبدى رغبة كبيرة في الاستثمار في السوق المصرية، مشيرًا، إلى أن هناك إطارا تعهديا سيتم الانتهاء منه قريبا.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية: "هناك خريطة طريق واضحة للوصول إلى المستوى المأمول للعلاقات بما يحقق توجيهات القيادتين ويصبو إلى تطلعات الشعبين الشقيقين".

وتابع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: "مصر والمملكة العربية السعودية دولتان إقليميتان رئيسيتان في المنطقة، والتنسيق يهم البلدين وينعكس بالشكل الإيجابي على الأمن والاستقرار في المنطقة".

 







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