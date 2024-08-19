ميكنة المخازن وصرف الأدوية بفرع الرعاية الصحية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

ترأس الدكتور محمد عرفات ، مساعد مدير فرع الرعاية الصحية بأسوان، الاجتماع التوجيهي اليومي لجميع منشآت الهيئة في المحافظة، كنائب عن مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، وتناول الاجتماع متابعة أعمال ميكنة المخازن وصرف الأدوية، ومتابعة جداول تشغيل مستشفى النيل التخصصي، بالإضافة لمراجعة نسب الترددات على الوحدات التي تعمل فترتين.

في السياق ذاته، تفقد الدكتور أشرف حماد ، مدير مدير فرع الرعاية الصحية بأسوان، عددًا من وحدات طب الأسرة شملت جولة تفقدية على وحدة طب أسرة السباعية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة أسوان.

كما شملت الجولة تفقد الصيدلية ، حيث اطمأن على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، مؤكداً أهمية تلبية احتياجات المرضى وضمان استمرارية توافر الأدوية لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة.

كما تفقد الدكتور أشرف حماد ،مدير فرع أسوان وحدة طب أسرة أسوان الجديدة، ومختلف أقسام الوحدة.

وتابع سير العمل في أقسام الطوارئ وعيادات الأسنان وطب الأسرة، حيث اطلع على مدى جاهزية هذه الأقسام لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة.