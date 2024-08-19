اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص بشمال سيناء

الإثنين، 19 أغسطس 2024 10:24 ص
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص بشمال سيناء جثه - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على الطريق الدولي العريش-القنطرة بمحافظة شمال سيناء.

تلقت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء إخطارا بوقوع  الحادث في نطاق قرية الروضة، إحدى القرى الواقعة بالقرب من مدينة بئر العبد.

عند تلقي البلاغ، توجهت فرق الإسعاف بسرعة إلى موقع الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى العام بمحافظة شمال سيناء.

وقد تنوعت الإصابات بين كسور وجروح، مع وجود حالات حرجة تتطلب رعاية طبية فائقة.

وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصريح بدفنه.

تم إخطار جهات التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث وظروف وقوعه.


 







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