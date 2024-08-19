مركز الفلك الدولى يعلن اكتشاف كويكب جديد.. صور

كتب ـ محمود راغب

ذكر المهندس خلفان بن سلطان النعيمي رئيس مركز الفلك الدولي في العاصمة أبوظبي من تمكن أحد كوادر مركز الفلك الدولي من اكتشاف كويكب يقع في حزام الكويكبات في النظام الشمسي، وجاء ذلك من خلال تحليل صور فلكية تتم إتاحتها من قبل برنامج برعاية وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ومشاركة جهات فلكية عالمية وهي جامعة "هاردن-سيمونس" في ولاية تكساس الأمريكية وتلسكوب "بان-ستارز" وبرنامج "كتالينا" لمسح السماء.

وقال مركز الفلك الدولى: تمكن مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة من اكتشاف أحد الكويكبات أثناء تحليل الصور الملتقطة بواسطة أحد تلسكوبات مرصد "هاليكالا"، وتحديدا تلسكوب "بان-ستارز 2"، وهو مرصد يقع في ولاية هاواي الأمريكية، ويبلغ قطر التلسكوب 1.8 متر ويرمز له بالرمز F52، ويبلغ حقل رؤية التلسكوب 3 درجات، وهو مزود بكاميرا فلكية ذات حساس يعتبر الأكبر لكاميرا فلكية رقمية، إذ تبلغ دقتها 1.8 مليار بيكسل!

ويتم تحليل الصور باستخدام أحد البرامج الفلكية المتخصصة، حيث يتم تحميل أربع صور لذات البقعة في السماء يتم تصويرها بشكل متتابع زمنيا، وتتمثل مهمة محلل الصور بمعالجة هذه الصور وملاحظة أي جرم متحرك ضمن هذه الصور الأربعة، وفي حالة ملاحظة جسم متحرك، يتم أولا مقارنته بالأجرام السماوية المعروفة، وإذا تبين أنه جرم غير مكتشف سابقا، يتم إرسال تقرير إلى الجهات الفلكية المعنية.

وبالفعل وعند تحليل إحدى مجموعات الصور، تم اكتشاف هذا الكويكب والذي أعطي الرمز "2022 UY56"، وعلى إثر هذا الاكتشاف تم إرسال شهادة الاكتشاف المبدئي للمهندس عودة، والمرفقة مع هذا الخبر. ويبقى هذا الكويكب يحمل هذا الرقم لعدة سنوات إلى أن تجرى له أرصاد مستفيضة لتحديد مداره بشكل دقيق، ويعطى حينئذ الرقم الدائم، ويعلن المكتشف بشكل رسمي من قبل الاتحاد الفلكي الدولي، ويطلب منه تسمية هذا الكويكب.

يشار إلى أن عملية تحليل هذه الصور تأتي ضمن برنامج جماهيري عام لأعضاء الجهات الفلكية وطلبة المدارس والجامعات، وذلك لنشر علم الفلك على مستوى شعبي ولمساعدة هواة الفلك على مثل هذه الإسهامات الفلكية الهامة.

وأشار المهندس عودة إلى أن هذا الكويكب يقع ضمن حزام الكويكبات في النظام الشمسي، وهو يدور حول الشمس مرة واحدة كل 4 سنوات على مسافة 375 مليون كم تقريبا من الشمس، ويدور بمدار بيضاوي نسبيا بشذوذ مركزي مقداره 0.22، وميلان عن مدار البروج بمقدار 11 درجة، وعند اكتشافه كان يلمع بالقدر 21 وهو يلمع الآن بالقدر 24.5.

وتبين أن هذا الكويكب قد تم تصويره قبل الاكتشاف عدة مرات يعود أولها إلى العام 2006، ويحمل أرقاما مؤقتة أخرى مثل الرمز "2006 XN23" وجميع هذا الأرصاد تسمى أرصاد ما قبل الاكتشاف، وتعمل على تحسين وتنقيح مدار الكويكب.



صور فلكية



كويكب يقع في حزام الكويكبات في النظام الشمسي