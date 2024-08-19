محافظ شمال سيناء يصدق على تخفيض مجموع القبول بالثانوى العام ليصبح 235 درجة

شمال سيناء ـ محمد حسين

صدّق اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024، على قرار تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2024/2025 ليصبح 235 درجة، بعد أن كان 245 درجة، وذلك للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن تصديق المحافظ يشمل جميع مدارس المحافظة، عدا مدرستي الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين ومدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات بمدينة العريش. ويأتي هذا التعديل تيسيراً على الطلاب وأسرهم، وحرصاً على توفير فرص تعليمية أوسع للطلاب الناجحين.

تم فتح باب القبول في مدارس التعليم الثانوي العام بإدارات العريش، الشيخ زويد، رفح، بئر العبد، الحسنة، ونخل، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 في كلا الدورين (أول وثان)، وذلك بالمجموع الجديد المعدل إلى 235 درجة.

أما بالنسبة للثانوي العام الخاص، فقد تم فتح باب القبول بمدرسة العربي الخاصة للعام الدراسي 2024/2025، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023/2024، بمجموع 200 درجة، في كلا الدورين.

وفيما يخص الثانوي العام خدمات، تم فتح باب القبول بمدرستي الشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية بنين، ومدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات، للعام الدراسي 2024/2025، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023/2024، بمجموع 190 درجة، في كلا الدورين (أول وثان).

تأتي هذه القرارات في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات التعليمية وتوفير فرص متكافئة لكافة الطلاب في مختلف أنحاء شمال سيناء.