محافظ دمياط يستقبل رئيس صندوق التنمية الحضرية لمناقشة تطوير عزبة البرج

دمياط ـ معتز الشربيني

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، فى مستهل زيارته للمحافظة، لمناقشة موقف عدد من المشروعات التى ينفذها الصندوق، حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، حيث ترأسا اجتماعاً لبحث مشروع " التطوير الحضرى التشاركى على مستوى المدينة فى مصر، والذى يأتى وفقًا لخطة التعاون بين صندوق التنمية الحضرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وبدأ الاجتماع الذى ضم ممثلين عن الجهات الشريكة واستشارى المشروع، باستعراض أنشطة صندوق التنمية الحضرية الذى تم انشاؤه تحت مسمى صندوق تطوير المناطق العشوائية عام 2008 م، إلى أن تم إنشاء صندوق التنمية الحضرية عام 2021، كما تم عرض مشروعات الصندوق بالمحافظة " تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين " بعدد 12 عمارة وإجمالى 250 وحدة سكنية، علاوة على إنشاء أسواق حضارية وتطوير عواصم المدن برأس البر.

وخلال الاجتماع تم استعراض خطوات المشروع والتعريف به وكذلك محاور الدليل الاسترشادى لمبادئ ومفهوم تحديد التدخلات ذات الأولوية فى مناطق التطوير الحضرى بالمدن، وكذلك تحديد المشروعات التنموية وفقًا لاحتياجات المدينة وتحليل سلاسل القيمة والفرص التنموية وخصائص وإمكانيات مناطق التطوير والتنمية الحضرية بالمدن.

وبحث المحافظ ورئيس صندوق التنمية الحضرية أبرز نتائج ورشة العمل الأولى والزيارات الميدانية لمجموعات العمل التخصصية والتى تأتى ضمن أساسيات تطبيق فكر المشاركة المجتمعية، وفقًا للأسس المنهجية التطبيقية لمدينة عزبة البرج للحفاظ على الطابع الخاص بها، وناقشا مخرجات ورش العمل الأولى بها والتى تتضمن قائمة من المشروعات الرئيسية والثانوية تتوافق مع أنشطة المدينة لتحديد إمكانية تنفيذها فيما بعد .

وأشاد "المحافظ" بما يحققه المشروع من تبادل للخبرات والرؤى للوصول الى الأهداف الرامية لمواجهة التحديات المتزايدة للمدن وتعزيز فرص الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتحقيق الرواج التجارى والاقتصادي بما يدعم الاستراتيجية التنموية .

وعلى هامش الاجتماع، ناقش الدكتور أيمن الشهابى و المهندس خالد صديق الموقف الخاص ببعض المشروعات التى تم تنفيذها من خلال الصندوق، وكذلك بحث الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المدن برأس البر، كما بحثا أيضًا آليات وضع مقترحات لإعادة تخطيط منطقة السنانية خاصةً بالضفة المقابلة لمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك بما يتواكب مع الطبيعى الخاصة بالمنطقة لتحقيق التطوير الحضرى الشامل والمتكامل للمنطقة بالكامل.