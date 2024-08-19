محافظ جنوب سيناء: تنفيذ أعمال مشروع الحى السكنى بالزيتونة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أكد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ان أعمال تنفيذ مشروع الحي السكني بالزيتونة بسانت كاترين ضمن مشروع التجلي الأعظم تنفيذ الجهاز المركزى للتعمير وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.



وأضاف، أن الأسس التخطيطية والتصميمية العامة للمشروع تهدف إلى الحفاظ على الصورة الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر والحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي باستعمال نباتات من نفس البيئة مثل أشجار الزيتون واستخدام نباتات ملائمة للبيئة المحلية في كل أعمال تنسيق الموقع والحفاظ على الرؤية البانورامية للطبيعة التي تتميز بها سانت كاترين .

ويشمل المشروع إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة من خلال إضافة وحدات سكنية وخدمية لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية وهي 21 مجمعًا سكنيا بإجمالى 546 وحدة سكنية، بجودة تشطيب فوق المتوسط وفاخر بمساحات تتراوح بين 100م2 و230م2 و مشروع تطوير المنطقة السكنية بحي الزيتونة يشمل إقامة خدمات متكاملة تتمثل في مدرسة، ومسجد، وكنيسة ومحلات.

وأشار الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع التجلي الأعظم استعداد لافتتاحه.

وتفقد المحافظ مشروع إزدواج ورفع كفاءة طريق سانت كاترين - النبي صالح، بطول 9 كيلو مترات، موجها بضرورة الالتزام بالتنفيذ وفقا لاعلي المعايير العالمية لتنفيذ الطرق، والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع.

وأكد المحافظ، ضرورة إجراء أعمال حماية الطريق من الامطار وأخطار السيول ومراعاة توسعة البرابخ لسهولة إجراء أعمال التطهير لها بشكل دوري.

وأوضح رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، أنه جاري تطوير الطريق بطول 9 كيلو مترات ويتضمن اتجاهين عرض كل اتجاه 12,5 متر بواقع 3 حارات.

وأوضح المحافظ أنه جاري تطوير الطريق بطول 3,700 كيلو وباقي الطول أعمال إنشاء جديدة، ويتضمن أعمل الحماية من الأمطار واخطار السيول بواقع 2 أعمال صناعية بربخ بوكس 4 عيون، و 2 كلفر أحدهم يصم عين والآخر 2 عين

وفى نهاية الجولة بسانت كاترين التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بمواطني مدينة سانت كاترين بحضور عدد من القيادات التنفيذية، وذلك على هامش جولته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

واستمع المحافظ إلى التحديات التي يعاني منها المواطنين والذي تمثلت في العجز الشديد في المعلمين داخل المدارس والإجراءات الروتينية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير فرص عمل وتوفير أماكن لتسويق المنتجات اليدوية، وتوفير الخدمات بالوديان والمخيمات البيئية.

وقال المحافظ إنه حريص على لقاء المواطنين بشكل دوري مؤكدا أن مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين من كافة المدن للاستماع إلى مطالبهم التي تعد حق مشروع طالما في حدود القانون، قائلا " أحلام أبناء سانت كاترين أوامر والنهوض بالمدينة يهدف إلى تحسين المستوى الإجتماعي لهم.

وأكد المحافظ أنه سيجري التنسيق مع كافة الجهات المعنية للنهوض بقطاع التعليم من خلال توفير معلمين بالحصة وتوفير سكن إداري للمعلمين المغتربين من المدن الأخرى، إضافة إلى تعيين عدد من أبناء المدينة ضمن المسابقة التي أعلنت عنها المحافظة للعمل في التربية والتعليم طبقا لمؤهلاتهم الدراسية

وفي مجال الصحة أكد المحافظ أنه جرى إطلاق سيارات السجل المدني المتنقلة للتجول داخل الوديان والقرى والتجمعات البدوية، لتسهيل استخراج المستندات الخاصة بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل على مدار شهر كامل، معلنا مد المهلة لمدة أسبوع لأهالي سانت كاترين

وأضاف أنه جاري وضع مخطط لفتح طرق رحلات السفاري بالوديان وذلك بما يتناسب مع مشروع التجلي الأعظم وبما لا يتعارض مع خطوط تنظيم المدينة كون 80% من أبناء قبيلة الجبالية بالمدينة يعملون بالقطاع السياحي، ويعد الدخل الرئيسى لهم

وأكد أنه جاري تحديد موقع لإقامة عدد من البازارات لتسويق المنتجات اليدوية التي يبرع فيها أبناء مدينة سانت كاترين بواقع 10 بازارات على الأقل إضافة إلى أنه جرى تخصيص موقع بقطاع خليج نعمة بشرم الشيخ لهذا الغرض، مؤكدا إلى أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين وبحث. إقامة مكان مماثل بكاترين وتشجيع العمل الحر و إقامة المشروعات الصغيرة خاصة المنتجات اليدوية التراثية التي تعمل على إحياء التراث، و يقبل عليها السائحين من مختلف جنسيات العالم، مما يسهم في تحسين دخل المواطنين، وزيادة الدخل الأجنبي للدولة.

وطالب بوضع دراسة شاملة لمشروع تسويق المنتجات اليدوية، بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة وحجم هذه المنتجات معلنا أنه سيجري إصدار ترخيص للسيارة المتنقلة الخاصة بالتجول داخل الوديان لتدريب السيدات السيناوية على المشغولات اليدوية.

وعن توصيل المرافق والخدمات للوديان التابعة للمدينة، أوضح المحافظ، أنه جاري دراسة إجراء توصيل الصرف الصحي إليها ضمن المرحلة الأول لمبادرة حياة كريمة وسبجري التواصل مع الجهات المعنية لإدراج توصيل كافة المرافق لهذه الوديان خلال تطبيق المرحلة الثانية من المبادرة