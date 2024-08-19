محافظ بنى سويف يناقش مع نائب وزير الصحة ملف القضية السكانية

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمكتبه اليوم، الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، وذلك فى حضور: بلال حبش نائب المحافظ، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، الدكتور ياسر جمال مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومى للسكان بالقاهرة، نجلاء الصاوى مدير المجلس القومى للسكان ببنى سويف، لبحث تعظيم سبل التعاون فى قطاع تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية.

فى بداية اللقاء أكد المحافظ أهمية وضرورة حشد كافة الجهود للدفع للأمام فى هذا ملف السكان، والذى يتعلق بشكل مباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التى تواصل الدولة تنفيذها لتحسين جودة ومستوى معيشة المواطن فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى دعم المحافظة لجهود كافة الجهات الشريكة العاملة والمعنية بهذا الملف.

من جهتها أشادت نائب وزير الصحة، بجهود الجهات التنفيذية بالمحافظة والتى كان لها نتائج ملموسة فى التغير الإيجابى فى نسب المواليد، والخصائص السكانية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة واستراتيجية الوزارة التى تشمل العديد من المحاور والآليات التى من شأنها التصدى للقضية السكانية وزيادة الوعى بها.

ومن المقرر أن يحضر المحافظ ونائب الوزير الاجتماع الإقليمى للسكان بقاعة المجلس التنفيذي، لمناقشة تحليل الموقف السكانى وعرض أنشطة خطة الربع الأول (يوليو/سبتمبر 2024) واستعراض تقرير فعاليات حوكمة البرنامج السكاني، بجانب عرض توصيات اجتماع المجلس الأخير ومتابعة تنفيذها.