محافظ القليوبية للعمال: أنتم العمود الفقرى والمحرك الأساسى لمجالات التنمية

القليوبية إبراهيم سالم

التقي المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مع أعضاء الاتحاد العام لعمال القليوبية، وبحضور النائبة منيرة الأشقر عضو مجلس النواب، واللواء إيهاب سراج الدين سكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه ناقش اللقاء كافة مستجدات الأعمال داخل نقابات عمال المحافظة، وأوضاع أعضائها، مؤكدا تقديم كامل الدعم لنقابات عمال القليوبية تقديرا لما يقدمونه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، مشيراً إلى أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة.

وأكد محافظ القليوبية، على اعتزازه بعمال القليوبية واصفهم بأنهم العمود الفقري والمحرك الأساسي لكافة مجالات التنمية، وأن الله حبا مصر بعمالها المحبين لوطنهم.

من جانبه، وجه رئيس اتحاد عمال القليوبية الشكر لمحافظ القليوبية على حسن الاستقبال، ودعمه المتواصل لعمال القليوبية، معربا عن فخره بما وصلت له محافظة القليوبية من تنمية حقيقية في كافة المجالات

وفي نهاية اللقاء، أهدى عبد الرحمن عبد النبي إبراهيم رئيس اتحاد عمال القليوبيه درع الاتحاد، للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تقديرًا له وللتهنئة بمنصبه الجديد كمحافظ القليوبية.