محافظ الفيوم يشهد احتفالية "مستقبل وطن" بزفاف 50 عروسة من غير القادرات

الفيوم رباب الجالي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفل الزفاف الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن، بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم، للاحتفال بزفاف عدد 100 عريس وعروسة، من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية، والتواصل مع المواطنين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ أمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم، والنائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وعددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وحشدٍ من أعضاء وقيادات حزب مستقل وطن بالمحافظة.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عدد من الفقرات الغنائية والفنية.

وفي بداية كلمته، قدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية للعرائس والعرسان، متمنياً لهم حياة زوجية مليئة بالحب والود والتعاون، مؤكداً على أهمية التكاتف بين كل زوجين لبناء أسر اجتماعية صالحة، وتنشئة أجيال واعدة تُسهم في بناء المجتمع، معرباً عن بالغ سعادته للمشاركة في فعاليات هذا الحفل، ومشاركة العرسان والعرائس فرحتهم بهذا الزفاف، موضحاً أن حفل الزفاف الجماعي يُعد نموذجاً طيباً لكل معاني التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع، ويهدف لإدخال البهجة وتقديم الدعم لهذا العدد الكبير من الأسر.

وأعرب المحافظ، عن شكره وتقديره لكافة قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بالمحافظة، لدورهم البارز في تنظيم هذا الحدث الكبير، الذي يؤكد إرادة الحزب ونجاحه، وقدرته على تجهيز 50 شاباً وفتاة من أبناء محافظة الفيوم، مثمّناً الدور الإيجابي الذي يقوم به الحزب في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل من مختلف أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.



جانب من الحفل