محافظة الدقهلية للمواطنين ببلقاس وشربين: لا تقلقوا من رائحة الغاز يوم الأربعاء

الدقهلية شريف الديب

أكدت محافظة الدقهلية، أنه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ستقوم شركة غاز مصر العاملة بنطاق محافظة الدقهلية يوم الأربعاء القادم، وذلك في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس، بتعبنة مادة الرائحة بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة المغذية لمدينتي بلقاس و شربين والقرى المحيطة بهما والكائنة بقرية المحفوظة طريق بلقاس شربين الأمر الذى قد ينتج معه "فقط إنتشار رائحة" غاز طبيعى.

وتابع البيان: لذا وجب التنويه لطمأنة العملاء من المواطنين، وفي حالة اي استفسار من قبل المواطنين يتم الاتصال علي ارقام الطوارئ بالشركة من خلال الخطوط الارضية علي رقم (129) او من أو من خلال الهاتف المحمول على رقم (01203957222).

وتؤكد المحافظة طمأنة المواطنين في هذا الشأن وذلك بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد عزيز مدير عام منطقة الغاز بالدقهلية