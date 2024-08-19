مجلس الدولة يعلن إطلاق قناة رسمية على واتساب

كتب - أحمد عبد الهادى

أعلن مجلس الدولة إطلاق القناة الرسمية لمجلس الدولة على قنوات واتساب، وذلك في إطار ما يقدمه مجلس الدولة من خدمات إلكترونية للمواطنين والمحاميين.

يذكر أن أعلن مجلس الدولة، في مايو الماضي، إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني في جميع محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.

المنظومة القضائية الجديدة تمكن المتقاضي من إنجاز جميع إجراءات التقاضي إلكترونيا من خلال تطبيق عبر هاتفه المحمول، بداية من رفع الدعوى، ومتابعة سير القضية، والاطلاع على المستندات المقدمة من الخصم، بما في ذلك تلقي إخطارات بمواعيد الجلسات.

وهذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، والتي تشمل تحويل جميع الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية، مضيفا أن التشغيل التجريبي سيبدأ بمحكمة القضاء الإداري بالدائرة التاسعة والمحكمة الإدارية لوزارة المالية لمدة 3 أشهر قبل التعميم الكلي على جميع المحافظات.